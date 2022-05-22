Ormanlık alanda kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu

Belde'ye bağlı Himmetoğlu ile Kabalaklı köyleri arasında bulunan ormanlık alanda su hattı tamiratı için bölgeye giden köylüler yerde yatan birini görerek durumu jandarmaya bildirdi. Bölgeye gelen jandarma ekipleri başından darbe aldığı belirlenen ve çürümeye başlamış erkek cesedi ile karşılaştı. Yaklaşık 1 aydır bulunduğu yerde olduğu düşünülen erkek cesedinin yanında ise bir av tüfeği bulundu. Cesedin üstünden kimlik çıkmadığı için teşhis edilemediği öğrenildi.

Ormanlık alanda ekiplere yardım için gönüllü olarak giden Emre Çevik, "Dere içinde bayağı bir kötü haldeydi, elleri falan simsiyahtı. Su almaya giden vatandaşlar görmüş. Jandarmaya ihbar etmişler, olay yerini göstermişler. Ceset denecek bir hali kalmamıştı, simsiyahtı." dedi.

Nöbetçi savcının incelemesinin ardından ceset, otopsi yapılmak üzere Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.