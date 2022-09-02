Ormanlık alandaki cinayette 3 tutuklama

Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı istihbarat ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Bodrum-Milas kara yolu Güvercinlik istikametinde yaşanan cinayete ilişkin yaptığı soruşturmada, şüphelilerin yerlerini tespit etti.

İzmir, Burdur ve Isparta emniyet müdürlükleri ile yürütülen çalışmalar sonucu 5 zanlı yakalandı. Gözaltına alınan zanlılar jandarmadaki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan M.D, F.K. ve N.C. tutuklandı, Y.E. ve S.C. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan olayın Uzunay'ın babasının 2008'de Ağrı'nın Patnos ilçesinde öldürdüğü kişinin yeğeni N.C. tarafından intikam almak amacıyla gerçekleştirildiği öne sürüldü.

Güvercinlik Mahallesi'nde 29 Ağustos'ta denize girmeye gelenler, ormanlık alanda bir kişinin hareketsiz yattığını ve başında kan olduğunu fark etmiş, durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmişti.

İncelemede, 20 yaşındaki inşaat işçisi Kenan Uzunay'ın baş bölgesinden aldığı tek kurşunla hayatını kaybettiği belirlenmişti.