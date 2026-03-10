Orta Doğu savaşında 11.gün! Tahran'da art arda patlama sesleri duyuldu

Katil İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İSRAİL, İRAN'A YENİ BİR SALDIRI BAŞLATTI

Soykırımcı İsrail ordusunun Tahran'a yeni bir saldırı başlattığını duyurduğu yazılı açıklamasının ardından Tahran'ın güneybatısındaki İslamşehr, doğusundaki Saad Abad ve batısındaki Şehriyar kentlerinde patlamalar sonucu dumanlar yükseldi.

Özelikle Saad Abad'da meydana gelen patlamaların ardından büyük bir ateş topu oluştu.

Kentte hala uçak sesleri duyulurken İran Hava Savunma Sistemleri'nin aktif olduğu görüldü.

Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) açıklamasında "Hava savunma sistemlerimiz Tahran'da bazı seyir füzelerini düşürdü." ifadeleri kullanıldı.

ABD/İsrail-İran arasındaki savaşta dakika dakika yaşananlar:

İsrail ordusunun, İran'dan yeni misilleme saldırısının tespit edildiğini duyurmasının ardından İsrail'in kuzeyinde sirenler çaldı.

00.39 Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile telefon görüşmesinde, İran'a yönelik hukuksuz müdahaleleri ve İran'ın bölgedeki kardeş ülkeleri hedef almasını doğru bulmadıklarını, bilakis kardeş ülkeleri hedef almanın hiç kimsenin faydasına olmadığını ve bunların sonlandırılması gerektiğini belirtti.

00.37 Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD, İsrail ve İran'ın saldırılarını kınayarak, ülkesinin çatışmaların diplomasi yoluyla çözülmesi için çaba gösterdiğini söyledi.

00.34 İsrail ordusunun, İran'ın başkenti Tahran'a yönelik geniş bir saldırı dalgası başlattığını duyurmasının ardından kentte art arda şiddetli patlamalar meydana geldi.

00.19 ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la savaşın gidişatına ilişkin açıklamaları sonrası Brent petrolün varil fiyatı uluslararası piyasalarda 86,62 dolara indi.

00.14 CNN tarafından incelenen uydu ve görüntü kayıtlarına göre, ABD ve İsrail'in İran'daki saldırıları, hedeflere yakın hastanelere, okullara ve spor salonlarına zarar verdi ve sivillerin güvenliğini tehlikeye attı.