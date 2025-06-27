Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AHaber'in özel yayınında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO Zirvesi'ndeki rolüne dikkat çekti. Bakan Fidan, Zirve bu kez tek oturumla yapıldı ve liderlerin kendi gündemlerine yoğunlaştıkları bir yapıdaydı. Bu süreçte Sayın Cumhurbaşkanımız, liderliğini bir kez daha ortaya koydu" dedi.

2026 NATO Zirvesi Türkiye'de yapılacağını hatırlatan Bakan Fidan, söz konusu zirvenin konumunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın belirleyeceğini söyledi. Konuya ilişkin Bakan Fidan, Ankara ya da İstanbul brifingini de verdi.

"BİZ HAZIRIZ" MESAJI

İşgalci İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından yaşanan gerilimi değerlendiren Bakan Fidan, "Bu süreçte nükleer tesisler zarar gördü. Şu anda sessizlik hakim ancak bunun sürdürülebilir olması ABD-İran arasında yeni bir anlaşmanın sağlanmasına bağlı" dedi.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her iki tarafa da (ABD-İran) "Biz bu konuda üzerimize düşen her türlü rolü oynamaya hazırız" mesajını hatırlatan Bakan Fidan, "Bundan hareketle diğer aktörlerin de bundan istifade edeceğini düşünüyorum. Umman'da aktive edilen sürecin yeniden başlatılması konusunda bir duyum var. ABD ile İran bir yerde buluşabilirler. Bunları ortaya buluşturacak ve zamana yayacak bir takım fikirler sunduk. Temel mesele, Amerikalıların İran'da hiçbir nükleer zenginleştirme işleminin olmaması, İran da barışçıl nükleerin bir hak olduğunu savunuyor." şeklinde konuştu.

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