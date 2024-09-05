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Güncel

Orta Doğu'daki gelişmeler masada! MİT Başkanı Kalın, Libya Başbakanı Dibeybe ile görüştü

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Libya Ulusal Birlik Hükümeti (UBH) Başbakanı Abdulhamid ed-Dibeybe ile iki ülke arasındaki ilişkiler, ortak öneme sahip dosyalar ve İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları başta olmak üzere Orta Doğu'daki gelişmeleri ele aldı.

AA5 Eylül 2024 Perşembe 21:06 - Güncelleme:
Orta Doğu'daki gelişmeler masada! MİT Başkanı Kalın, Libya Başbakanı Dibeybe ile görüştü
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UBH'nin resmi Facebook hesabından yaptığı açıklamaya göre Başbakan Dibeybe, MİT Başkanı Kalın'ı başkent Trablus'taki makamında ağırladı.

ORTA DOĞU'DAKİ GELİŞMELER ELE ALINDI

Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler, ortak öneme sahip dosyalar ve İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırıları başta olmak üzere Orta Doğu'daki gelişmeler ele alındı.

ORTAK ÇALIŞMA VURGUSU

İkili ayrıca, siyasi ve güvenlik alanlarında işbirliğini artırmaya odaklanarak, bölgesel istikrarı desteklemek ve sivilleri korumak için ortak çalışmanın gerekliliğini vurguladı.

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