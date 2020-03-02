İSTANBUL 14°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,2187
  • EURO
    6,88
  • ALTIN
    319.519
  • BIST100
    105994
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Hudson uzmanından dikkat çeken Selçuk Bayraktar paylaşımı: Orta Doğu'nun kaderini değiştiren adam
Güncel

Hudson uzmanından dikkat çeken Selçuk Bayraktar paylaşımı: Orta Doğu'nun kaderini değiştiren adam

Portekizli siyaset bilimci ve Hudson Enstitüsü Araştırmacısı Bruno Maçaes dikkatleri çeken bir yorumda bulundu. Türkiye'nin silahlı insansız bir güç haline geldiğini ifade eden Maçes, SİHA'ları üreten Baykar firmasının Teknik Müdürü ve Türkiye'nin ilk milli S/İHA Sistemi Bayraktar TB2'nin mimarı olan Selçuk Bayraktar için 'Orta Doğu'nun kaderini değiştiren adam' sözlerini kullandı.

02 Mart 2020 Pazartesi07:34 - Güncelleme: 02 Mart 2020 Pazartesi 07:34

Suriye'de 27 Şubat günü Esed rejimi ve Rusya tarafından askerlerimize yönelik yapılan alçak saldırının ardından, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait SİHA'lar, hedefleri tek tek yok ederek kısa sürede büyük başarıya imza attı. Çalışır durumdaki Rus savunma sistemini imha etmesiyle de çok konuşulan SİHA’lar Suriye savaşının seyrini de değiştiren güç olarak görülüyor.

İdlib'de askerlerimize yönelik hain saldırıların ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait SİHA'lar Halep'ten Lazkiye kırsalına kadar yüzlerce rejim askerini etkisiz hale getirdi, çok sayıda hedef nokta atışıyla imha edildi.

Bu başarılar vesilesiyle dünyanın gündemine oturan Baykar'ın üretimini üstlendiği İHA ve SİHA'ların destansı başarısıyla ilgili çarpıcı yorumlar gelmeye yapılıyor.

"ORTA DOĞU'NUN KADERİNİ DEĞİŞTİREN ADAM"

Portekizli siyaset bilimci ve Hudson Enstitüsü Araştırmacısı Bruno Maçaes, Türkiye'nin Suriye'deki büyük askeri başarısını soayal medya hesabından dile getirdi.

Türkiye'nin havada büyük üstünlük kurmasını sağlayan SİHA'lara hayranlığını gizleyemeyen Bruno Maçaes, Twitter hesabından önce "Türkiye nasıl insansız silahlı süper güç haline geldi?" sorusunu yöneltti. Maçaes ardından, İHA ve SİHA'ları üreten Baykar firmasının Teknik Müdürü ve Türkiye’nin ilk milli S/İHA Sistemi Bayraktar TB2’nin mimarı olan Selçuk Bayraktar için "Orta Doğu'nun kaderini değiştiren adam" ifadelerini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Selçuk Bayraktar İdlib'deki kuvvetlerimize elektronik destek veren sınır karakollarını ziyaret etti.

(Yeni Şafak)

SİHA'larımız Rus yapımı Pantsir'i böyle imha etti

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Böylesi ilk kez yapıldı! Türkiye'nin operasyonu dünya savaş tarihine geçti
Böylesi ilk kez yapıldı! Türkiye'nin operasyonu dünya savaş tarihine geçti

Böylesi ilk kez yapıldı! Türkiye'nin operasyonu dünya savaş tarihine geçti

Rus muhabir: Her şey tersine döndü, Türkiye savaşın seyrini değiştirdi
Rus muhabir: Her şey tersine döndü, Türkiye savaşın seyrini değiştirdi

Rus muhabir: Her şey tersine döndü, Türkiye savaşın seyrini değiştirdi

SİHA'ların Esed rejimine verdiği zarar PKK'lıları korkuttu
SİHA'ların Esed rejimine verdiği zarar PKK'lıları korkuttu

SİHA'ların Esed rejimine verdiği zarar PKK'lıları korkuttu

Türkiye'den savunmada önemli adım
Türkiye'den savunmada önemli adım

Türkiye'den savunmada önemli adım
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.