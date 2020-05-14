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Orta Karadeniz'de mayıs ayı sıcaklık değerleri aşılabilir uyarısı

Orta Karadeniz Bölgesi'nde hava sıcaklıkları 9 ila 13 derece artacak.

AA14 Mayıs 2020 Perşembe 10:37 - Güncelleme: 14 Mayıs 2020 Perşembe 10:38
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Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, cuma gününden itibaren gelecek hafta ortasına kadar hava sıcaklıklarının hissedilir derecede artacağı kaydedildi.

Sıcak havanın etkili olacağı belirtilen açıklamada, "Özellikle bölgemizin iç kesimlerinde uzun yıllar mayıs ayında kaydedilen en yüksek sıcaklık değerlerinin yer yer aşılabileceği beklenmektedir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, özellikle kronik rahatsızlıkları bulunanlar ile çocuk ve yaşlıların aşırı sıcak havanın neden olabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları, güneş ışığının dik geldiği saatlerde açık havada bulunulmaması uyarısında bulunuldu.

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