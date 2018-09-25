Orta ve Doğu Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre, akşam saatlerinde Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında görülen sağanakların, yarın akşam saatlerine kadar Samsun'un doğusu, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde aralıklarla kuvvetli (50-100 kilogram/metrekare) olması bekleniyor.

Meydana gelebilecek sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı ilgililerle vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.