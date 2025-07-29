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Güncel

Ortalığı savaş alanına çevirdi! Tazyikli suyla etkisiz hale getirildi

Antalya'da bir kişi, eşinin işlettiği gelinlik mağazasına girip ortalığı savaş alanına çevirdi. Yaklaşık 1,5 saat boyunca ekipleri uğraştıran adam, gelinlikleri parçalayarak üzerlerine kolonya döküp mutfak tüpüne çakmağı dayayınca itfaiye erinin tazyikli suyuyla etkisiz hale getirildi.

AA29 Temmuz 2025 Salı 07:15 - Güncelleme:
Ortalığı savaş alanına çevirdi! Tazyikli suyla etkisiz hale getirildi
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde boşanma aşamasındaki eşinin çocuklarını göstermediği iddiasıyla sahibi olduğu gelinlikçi dükkanını ateşe vermeye çalışan kişi gözaltına alındı.

Elmalı Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi'ndeki bir gelinlikçi dükkanının içindeki kişinin etrafa zarar verdiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine adrese giden polis ekipleri, şüphelinin elinde çakmak ile gelinliklerin üzerine kolonya döktüğünü ve mutfak tüpüyle iş yerini ateşe vermeye çalıştığını gördü.

Bunun üzerine polis ekibinin talebiyle olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ve akrabalarının ikna çabalarına rağmen şüpheli teslim olmadı.

Şüpheli, tüpü eline alarak iş yerini ateşe vermeye çalıştığı sırada itfaiye ekibi üzerine tazyikli su sıktı.

Polis, dikkati dağılan şüpheliyi etkisiz hale getirerek gözaltına aldı.

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