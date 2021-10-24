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Ortalık savaş alanına döndü! İYİ Partililer birbirine girdi

İYİ Parti'nin kuruluş etkinliğinde partililer arasında arbede yaşandı. Meral Akşener'i dinlemek için salona girmek isteyen partililer birbirine girdi.

24 Ekim 2021 Pazar 22:51 - Güncelleme: 24 Ekim 2021 Pazar 22:53
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İYİ Partililer, Haliç Kongre Merkezi'nde partilerinin kuruşunun dördüncü yılını kutladı.

Düzenlenen etkinliğe partinin üst kademe isimleri tam kadro olarak katıldı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de partililerine hitap etti.

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Akşener'in konuşmasını dinlemek için Haliç Kongre Merkezi'ne girmek isteyen partililer ile İYİ Partili görevliler arasında 'Salona giremezsiniz' tartışması çıktı.

Salonun dolması nedeniyle grubu içeri almayan görevliler ile grup arasında arbede yaşandı.

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