Ortaöğretim düzeyi KPSS yapıldı

<p> Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı. Adaylara, genel yetenek ve genel kültür testlerinden toplam 120 soru yöneltildi ve 130 dakika sürdü.</p> <p> ÖSYM takvimine göre, ortaöğretim düzeyi KPSS sonuçları, 8 Kasım'da açıklanacak.</p> <p> </p>
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