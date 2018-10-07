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Ortaöğretim düzeyi KPSS yapıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), ortaöğretim düzeyi 2018-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) yapıldı.

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Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı. Adaylara, genel yetenek ve genel kültür testlerinden toplam 120 soru yöneltildi ve 130 dakika sürdü.

ÖSYM takvimine göre, ortaöğretim düzeyi KPSS sonuçları, 8 Kasım'da açıklanacak.

 

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