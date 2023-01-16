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Güncel

Ortaokul öğrencileri arkadaşlarını öldüresiye dövdü

Ankara'da bir grup ortaokul öğrencisi genç kız, okuldan bir arkadaşlarını tekme tokat döverek darp etti. Dehşete düşüren o anların görüntüleri ortaya çıkarken, genç kızın ailesi olayla ilgili şikayetçi oldu.

IHA16 Ocak 2023 Pazartesi 17:00 - Güncelleme:
Ortaokul öğrencileri arkadaşlarını öldüresiye dövdü
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Mamak'ta 1 buçuk ay önce meydana gelen olayda; A.S., H.S., S.D., A.E., ve K.S. isimli ortaokul öğrencileri, aynı okulda okudukları arkadaşına saldırdı. Tekme, tokat, küfür ve hakaretlerin havada uçuştuğu o anlar ise kavgaya karışan başka bir gencin cep telefonuyla anbean kayda alındı. Aralarına aldıkları arkadaşlarını yerde sürükleyen ve acımasızca darp eden kızların, darp ettikleri arkadaşına şikayetçi olması halinde videoyu internette paylaşacaklarına dair tehditlerde bulundukları iddia edildi. Polis ekiplerince konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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