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Güncel

Ortaokul öğrencisinin polislerle bir gün geçirme isteği yerine getirildi

Samsun Emniyet Müdürlüğüne kartpostal göndererek, polislerle bir gün geçirmek istediğini ileten öğrencinin dileği gerçekleşti.

AA17 Şubat 2020 Pazartesi15:24 - Güncelleme: 17 Şubat 2020 Pazartesi 15:24

Ticaret ve Sanayi Odası Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Alptekin Can Demircioğlu, "polisleri çok sevdiğini, polis olmak istediğini ve polislerle bir gün geçirmek istediğini" yazdığı kartpostalı Samsun Emniyet Müdürlüğüne gönderdi.

Kartı okuyan Emniyet Müdürü Ömer Urhal, Demircioğlu'nun bu talebinin yerine getirilmesi için Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerini öğrencinin evine gönderdi.

Ekip aracıyla evinden alınarak Toplum Destekli Polislik Şubesi'nde misafir edilen Demircioğlu, daha sonra Urhal'ı makamında ziyaret etti.

İl Emniyet Müdürlüğü birimlerinin de tanıtıldığı Demircioğlu'na çeşitli hediyeler verildi.

Özel Harekat Şube Müdürlüğüne ait zırhlı araç "Ejder"e de bindirilen Demircioğlu, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Demircioğlu, güzel bir gün geçirdiğini, dileği yerine getirildiği için çok mutlu olduğunu ifade ederek, İl Emniyet Müdürü Urhal ve polislere teşekkür etti.

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