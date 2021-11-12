Ortaokul öğretmeni 10 Kasım töreninde okuduğu şiirle İslam'a ve ümmete nefret kustu

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki Vicdan-Ahmet Güner Ortaokulunda, 10 Kasım dolayısıyla bir tören düzenlendi. Törende kürsüye çıkan bir öğretmen, Şair Süleyman Apaydın'ın yazdığı ve İslam'ın şiarlarına hakaretlerin yapıldığı "Yıkın Heykellerimi" adlı şiirini okudu.
Okunan şiirtle "Çarşaf, şeyh, ümmet, şeyhülislam" gibi İslami kavramlar "gericilik" olarak gösterilmeye çalışıldı.
Söz konusu şiiri törende okunması için kimin seçtiği ve niçin izin verildiği bilinmiyor.
İslam'a yönelik nefret ve düşmanlığı körükleyen öğretmenin videosu sosyal medyada büyük tepki topladı.
Şiirin ilgili bölümleri şöyle:
Özlediyseniz fesi peçeyi
Aydınlığa yeğliyorsanız kara geceyi
Hâlâ medet umuyorsanız
Şıhtan şeyhten dervişten
Şifa buluyorsanız
Muskadan üfürükçüden
...
Eşit olmasın diyorsanız kadınla erkek
Kara çarşafa girsin diyorsanız
Yobazın gazabından ürkerek
...
Hâlâ önemini anlayamadıysanız
Millet olmanın
Kul olun
Ümmet kalın
Fetvasını bekleyin şeyhülislamın
Unutun tüm dediklerimi
Yıkın diktiğiniz heykellerimi