Ortaokul öğretmeni 10 Kasım töreninde okuduğu şiirle İslam'a ve ümmete nefret kustu

12 Kasım 2021 Cuma 11:32 - Güncelleme: 12 Kasım 2021 Cuma 11:34

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki Vicdan-Ahmet Güner Ortaokulunda, 10 Kasım dolayısıyla bir tören düzenlendi. Törende kürsüye çıkan bir öğretmen, Şair Süleyman Apaydın'ın yazdığı ve İslam'ın şiarlarına hakaretlerin yapıldığı "Yıkın Heykellerimi" adlı şiirini okudu.

Okunan şiirtle "Çarşaf, şeyh, ümmet, şeyhülislam" gibi İslami kavramlar "gericilik" olarak gösterilmeye çalışıldı.

İSLAM'A NEFRET KUSTU

Söz konusu şiiri törende okunması için kimin seçtiği ve niçin izin verildiği bilinmiyor.

İslam'a yönelik nefret ve düşmanlığı körükleyen öğretmenin videosu sosyal medyada büyük tepki topladı.

Şiirin ilgili bölümleri şöyle:

Özlediyseniz fesi peçeyi

Aydınlığa yeğliyorsanız kara geceyi

Hâlâ medet umuyorsanız

Şıhtan şeyhten dervişten

Şifa buluyorsanız

Muskadan üfürükçüden

...

Eşit olmasın diyorsanız kadınla erkek

Kara çarşafa girsin diyorsanız

Yobazın gazabından ürkerek

...

Hâlâ önemini anlayamadıysanız

Millet olmanın

Kul olun

Ümmet kalın

Fetvasını bekleyin şeyhülislamın

Unutun tüm dediklerimi

Yıkın diktiğiniz heykellerimi