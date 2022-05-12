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Ortaokullu minikler camilerin pencerelerine vitrayla görsel güzellik kattı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, ortaokul öğrencileri rehber öğretmenleri eşliğinde mahallelerinin camilerini vitrayla süsledi. Camilerin rengarenk camları vatandaşlar ve turistlerce beğenildi.

AA12 Mayıs 2022 Perşembe 17:19 - Güncelleme:
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Armutalan Mahallesi'ndeki Evrenpaşa Ortaokulu'nda Türkçe öğretmeni olan Seda Demirtürk, geleneksel sanatlardan vitrayı öğrencilerine uygulayarak öğretmek istedi.

Camilerin camlarını vitrayla süslemek için Müftülükten onay, Muğla Olgunlaşma Enstitüsünden teknik destek alan Demirtürk, 5. ve 6. sınıflarda okuyan 10 öğrenciyle harekete geçti.

Öncelikle 2023 Eğitim Vizyonu'nda hedeflenen kültüre sevdalı nesiller yetiştirmek kazanımı doğrultusunda, geleneksel mimarinin temellerinden biri olan vitray sanatı öğrencilere tanıtıldı.

Demirtürk ve öğrencileri, 2 ay her hafta sonu çalışarak mahallelerindeki camilerin pencerelerini vitrayla süsledi. Öğrencilere, Muğla Olgunlaşma Enstitüsünden Sevilay İnce Gürsoy da gönüllü olarak rehberlik etti.

Camilerin rengarenk camları vatandaşlar ve turistlerce beğenildi.

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