Oruç Reis araştırma gemisine TCG Oruçreis Fırkateyni refakat ediyor

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Antalya'dan demir alarak Doğu Akdeniz'deki planlı sahasına intikal eden Oruç Reis araştırma gemimize, TCG Oruçreis Fırkateynimiz tarafından refakat ediliyor" denildi.

Türkiye'nin milli sismik arama gemisi 'MTA Oruç Reis7, Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon yataklarını aramak ve çıkarmak üzere görevlendirilen 'Fatih' ve 'Yavuz' sondaj gemileri ile 'Barbaros Hayrettin' Sismik Araştırma Gemisi'ne destek verecek.