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Oruçreis Doğu Akdeniz yolunda: Antalya'da görüntülendi

Doğu Akdeniz'de faaliyet gösterecek Oruçreis araştırma gemisi, İstanbul-Mersin yolculuğu sırasında Antalya açıklarında demirledi.

  • AA
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Doğu Akdeniz'de görev yapmak üzere İstanbul'dan yola çıkan ve Mersin'e giden Oruçreis araştırma gemisi Antalya'ya ulaştı.

Antalya Sahili açıklarında demirleyen ve üzerine dev Türk bayrağı bulunan gemiye vatandaşlar ilgi gösterdi. Hücum botunun da eşlik ettiği geminin daha sonra Mersin'e hareket etmesi bekleniyor.

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