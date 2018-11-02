OSB'lerde bedelsiz arsa tahsisi kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın ekonomiye yönelik saldırıların ardından açıkladığı Destek ve Önlem Paketi’nde yer alan bir madde daha hayata geçirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmî Gazete’de yayımlanan karara göre OSB’lerde bedelsiz arsa tahsisinin kapsamı genişletildi. Buna göre 4’ncü kademede yer alan ilçelerde de bedelsiz arsa tahsisi yapılabilecek. 5 ve 6’ncı kademede bulunan ilçelerde mevcut “bedelsiz arsa” uygulamasına devam edilecek.

Öte yandan, 2 ve 3’ncü kademe gelişmiş ilçelerdeki OSB’lerde uygulanan indirim oranları artırıldı. Daha önce yüzde 40 indirim oranına sahip 2’nci kademe ilçelerde yüzde 60’a, yüzde 60 indirim oranına sahip 3’ncü kademe ilçelerde ise yüzde 80’e çıkarıldı.

Bu kararla OSB’lerdeki boş parsellerin yatırıma daha hızlı bir şekilde kazandırılarak üretimin ve istihdamın etkin şekilde arttırılması hedefleniyor.