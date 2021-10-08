Osman Kavala'nın tutukluğunun devamına karar verildi

AA 8 Ekim 2021 Cuma 17:17 - Güncelleme: 8 Ekim 2021 Cuma 18:08

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, avukatların beyanlarının alınmasının ardından görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, mevcut delil durumu, atılı suçun vasıf ve mahiyeti ile verilebilecek cezanın üst sınırı dikkate alındığında tutukluluk süresinin ölçülü olması dikkate alınarak Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Bazı sanıkların savunmalarında olay tarihinde Beşiktaş'ta olmadıklarını beyan etmeleri üzerine, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne yazı yazılarak, sanıkların olay tarihinde Beşiktaş'ta olup olmadıklarının HTS ve MOBESE kameralarından araştırma yapılmasının istenilmesini talep eden cumhuriyet savcısı ayrıca zorla getirme kararına rağmen duruşmaya katılmayan sanıklar hakkında yakalama kararı çıkarılmasını istedi.

Ara kararlarını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Osman Kavala'nın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, son incelemeden itibaren hukuki durumunda bir değişiklik olmaması ve yargılamanın geldiği aşama göz önünde bulundurularak oy çokluğuyla tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Üye hakimlerden biri tutukluluk devam kararına muhalefet şerhi koyarak, Kavala'nın tahliye edilmesi gerektiği yönünde oy kullandı.

Heyet, olay tarihinde Beşiktaş'taki Başbakanlık ofisi çevresindeki kamera kayıtlarının İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve haber ajanslarından temin edilmesi için yazı yazılmasına karar verdi.

Görüntülerin mahkemeye ulaşması durumunda bilirkişi incelemesi yaptırılarak sanıkların görüntülerde olup olmadığının tespit edilmesini de karara bağlayan heyet, savunmaları alınmayan sanıkların savunmalarının alınabilmesi ve eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 26 Kasım'a erteledi.