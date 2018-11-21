Osman Kavala'ya ait ihanet tapeleri FETÖ’nün sildiği dosyalardan çıktı

Gezi’nin organizatörü olmak ve 15 Temmuz darbe girişimin arkasındaki isimlerden Hanry Jak Barkey ile yoğun irtibat kurduğu gerekçesiyle tutuklanan Osman Kavala’nın akademisyenlerinden oluşan ‘operasyon’ ekibi baskın yedi! İkinci dalgada Kavala’ya ait dijital belgelerinin incelemesinde çoğunluğu 20 akademisyenin Gezi eylemlerinin organize edilmesinde aktif rol aldığı tespit edildi. 17-25 Aralık sivil darbe girişiminden sonra emniyetten temizlenen terör, organize ve mali şubedeki FETÖ’cü polisler, tüm dosyaları sildi. Yeni gelen ekip, kurulan kumpasların tespiti için titiz bir çalışma başlattı.

O DOSYALAR SİLİNMİŞ

FETÖ’cü polislerin sildiği belgeler arasında 27 Mayıs’ta başlayan Gezi olaylarıyla ilgili ses kayıtları bulundu. Gezi olaylarında aktif rol oynadığı tespit edilen Kavala ve bir çok akademisyenin ses kayıtlarına ve 2013 Haziran’dan sonra 5 aylık bir dinleme yapıldığı tespit edilen tapelere ulaşıldı. Polisler yüzlerce saatlik ses kayıtları yeniden dinledi, Kavala ve bir çok kişinin gezi olaylarını nasıl organize edildiği tek tek deşifre etti.

5 YILLIK BELLEĞİ SIFIRLAMIŞLAR

Paralel emniyetçilerin 17-25 Aralık dosyası ile birlikte, emniyettin son beş yıllık belleğini de sıfırlanmıştı. 17-25 Aralık darbe girişiminden sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki soruşturma verilerini aldıktan sonra bilgisayarları sıfırlayan paralel çetenin çoğu bitmek üzere olan ve 50’den fazla soruşturma dosyalarının tamamını da sildiği tespit edilmişti.

(Akşam)