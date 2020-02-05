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Osman Uçar kimdir? Van AFAD Müdürü Osman Uçar sağlık durumu nasıl?

Osman Uçar kimdir? Van AFAD Müdürü Osman Uçar sağlık durumu nasıl? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Van-Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde meydana gelen ikinci çığ faciasında Van Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürü Usman Uçar yaralı olarak kurtarıldı. Bu haberin gündeme gelmesinin ardından Van AFAD Müdürü Osman Uçar hakkında araştırmalar hız kazandı. Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ altında kalan AFAD Van İl Müdürü Osman Uçar kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Osman Uçar hakkında tüm detaylar haberimizde..

05.02.2020  14:45 - Güncelleme: 05.02.2020  14:45

Van-Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde meydana gelen ikinci çığ faciasında Van Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürü Usman Uçar yaralı olarak kurtarıldı. Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ altında kalan AFAD Van İl Müdürü Osman Uçar kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Bu haberin ardından Van AFAD Müdürü Osman Uçar hakkında araştırmalar hız kazandı. Osman Uçar kimdir? Van AFAD Müdürü Osman Uçar sağlık durumu nasıl? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Osman Uçar'a dair tüm detaylar haberimizde..

OSMAN UÇAR KİMDİR?

1971 yılında Van’ın Edremit ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Edremit ilçesinde tamamladı ve 1989 yılında Van Endüstri Meslek Lisesi’nde mezun oldu. Aynı yıl Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Erciş Şeker fabrikasında teknik kadroda çalışmaya başladı. 1998 yılında Erciş Şeker fabrikasında ayrılarak Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde göreve başladı. Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nin çeşitli birimlerde idari, teknik ve yöneticilik (Yüksekokul Sekreterliği) kadrolarında görev yaptı, çesitli sivil toplum kuruluşlarında yönetim kurulu üyeliği ve başkan yardımcılığı görevlerinde bulundu. 2003 yılında Van Meslek Yüksekokulu Mob. İç Tasarım bölümü, ardından 2011 yılında ise Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi-İktisat bölümünden mezun oldu. 10/08/2015 tarihi itibariyle de Van AFAD İl Müdürü olarak atanmış olan Osman UÇAR, evli ve 4 çocuk babasıdır.

VAN AFAD MÜDÜRÜ OSMAN UÇAR SAĞLIK DURUMU NASIL?

Van-Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde meydana gelen ikinci çığ faciasında Van Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürü Usman Uçar yaralı olarak kurtarıldı. Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ altında kalan AFAD Van İl Müdürü Osman Uçar kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

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