Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, muhtarlar ile buluştu

IHA 22 Ocak 2022 Cumartesi 14:51 - Güncelleme: 22 Ocak 2022 Cumartesi 14:51

Mahalleler ile ilgili sıkıntı ve talepleri dinleyen Başkan Dündar, "Bizim hizmet götürme konusunda sıkıntımız yok. Bizim için en önemli hizmet vatandaşlarımızın günlük yaşamlarına kalite, mahallelerimize ise değer katacak olan hizmetlerdir. Bunları da en güzel şekilde yapıyoruz" dedi.

AK Parti Osmangazi İlçe Başkanlığı tarafından başlatılan Mahalle Danışma Meclisi toplantılarının dördüncüsü, 24 mahalleden muhtar ve mahalle temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Soğanlı Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıya Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ile birlikte AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez, AK Parti Bursa İl Başkan Yardımcısı İrfan Akkaya, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Demir, il ve ilçe başkanlığı yöneticileri yer aldı.

DÜNDAR: "BÜTÇEMİZİN BİR KURUŞUNU DAHİ İSRAF ETMİYORUZ"

Toplantıda yaptığı konuşmada Bölgesel Mahalle Danışma Meclisi toplantılarının birlik ve beraberlik ruhuna uygun bir şekilde gerçekleştirildiğini ve hizmet kalitesine katkı sağladığına vurgu yapan Başkan Dündar, "Geride bıraktığımız üç mahalle danışma meclisi toplantısında mahalle muhtarlarını ve temsilcilerini dinleyerek, mahallelerimizde yaşanan sıkıntıların çözümü ve iletilen taleplerin yerine getirilmesi için talimatlarımızı verdik. 136 mahallemizin tamamına ulaşarak hizmet götürüyoruz.

Bizim için en önemli hizmet vatandaşlarımızın günlük yaşamlarına kalite, mahallelerimize ise değer katacak olan hizmetlerdir. Bir mahallemizdeki çukuru doldurmak, bozulan yolları yenilemek, temizlik işlerini aksatmamak bizim asli görevimizdir. Aynı zamanda bütçemizin bir kuruşunu dahi israf etmeden akıllıca harcayarak, ilçemize değer katacak dev projeleri de hayata geçiriyoruz. Daha güzel, daha modern ve yaşanabilir bir Osmangazi için vatandaşlarımızla işbirliği içerisinde çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.