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Osmangazi Köprüsü'nün 2019 geçiş ücreti belli oldu

Osmangazi Köprüsü’nde geçen yıl 71,75 TL olan otomobil geçiş ücreti, 2019 yılının ilk sabahı 103,05 TL'ye çıktı. Gebze- Orhangazi- İzmir Otoyol geçiş ücretleri de zamlandı. Daha önce 5,5 TL olan Altınova- Orhangazi arası 11,5 TL, 7,40 TL olan Gemlik- Bursa arası 15,65 TL’ye yükseltildi.

  • DHA
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İşletmesi özel şirkette olan Osmangazi Köprüsü ve Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu geçiş ücretleri, 2019 yılının ilk gününde artırıldı.

Geçen yıl 71,75 TL olan 1. sınıf aracın (otomobil) geçiş ücreti, bu sabah itibari 103.05 TL'ye çıkarıldı. Ayrıca Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyol ücretlerine de zam yapıldı.

Gebze-Orhangazi- İzmir otoyolunda daha önce 5,5 TL olan Altınova- Orhangazi arası yeni zamla birlikte 11,5 TL’ye, daha önce 7,40 TL olan Gemlik-Bursa Kuzey gişeleri arası da 15,65 TL’ye yükseltildi.

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