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Osmangazi Yeşilleniyor, Bursa Güzelleşiyor

Osmangazi Belediyesi, 2018 yılında 92 bin 590 metrekarelik alana 39 park yaparken, ilçeye 61 bin metrekarelik yeşil alan kazandırdı.

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Osmangazi Belediyesi, daha yeşil bir Osmangazi oluşturmak adına ilçeye parklar ve yeşil alanlar kazandırmaya devam ediyor. 1 yıl içerisinde 92 bin 590 metrekarelik alana 39 park yapan Osmangazi Belediyesi, 400 bin mevsimlik çiçek ve 50 bin lale soğanı ekiminin yanı sıra 1300 fidan dikimi ile ilçeye 61 bin metrekarelik yeşil alan da kazandırdı. İçerisinde çocuklar için oyun grupları, yetişkinler için de spor aletleri ile yürüme ve dinlenme alanlarının bulunduğu parklar mahallelere nefes aldırırken, vatandaşların da bir araya gelmelerine imkan sunan sosyal donatı alanları oldu.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, yapmış oldukları parklar ile ilçede kişi başına düşen yeşil alan miktarını ciddi şekilde arttırdıklarını ifade ederek, “İlçemizin modern inşasını sürdürürken, yeşil alan ve park ihtiyacını da karşılamak için yoğun bir mesai harcıyoruz. Ekiplerimiz ihtiyaç duyulan alanlara modern ve güzel parklar kazandırırken, mevcut parkların bakım ve onarımını da büyük bir titizlikle gerçekleştiriyorlar. Sıkışık yapılaşma içerisinde nefes alan planlı bir Osmangazi oluşturmak için çalışıyoruz. İnşallah ilçemize nefes aldıran, hemşehrilerimize sosyal alan oluşturan meydan, park ve yeşil alan projelerimize bundan sonra da devam edeceğiz” dedi.

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