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Osmaniye Belediyesine silahlı saldırıda bulunuldu

Osmaniye Belediye Başkanlığı binasına kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenledi. Mermiler binanın 2'nci katında bulunan başkanlık makamının camına isabet etti.

DHA12 Şubat 2022 Cumartesi 21:53 - Güncelleme: 12 Şubat 2022 Cumartesi 21:53
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Olay, saat 20.30 sıralarında Musa Şahin Bulvarı üzerindeki Osmaniye Belediye Başkanlığı binasında meydana geldi. İddiaya göre, otomobille gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, binaya tabanca ile ateş açıp kaçtı. Silah seslerinin duyulması üzerine olay yerine çok sayıda polis ve özel harekat ekibi sevk edildi. Özel harekat çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, polis ekipleri de binada inceleme yaptı. Yapılan incelemede mermilerin 2'sinin 2'nci katta bulunan Başkan Kadir Kara'nın makam odasının penceresine isabet ettiği belirlendi.

Ekiplerin olay yerindeki incelemesi sürerken, saldırı sırasında Belediye Başkanı Kadir Kara'nın binada bulunmadığı, olaydan sonra belediye binasına geldiği öğrenildi.

Polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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