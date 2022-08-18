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Osmaniye merkezli 4 ilde PKK/YPG operasyonu: 2 tutuklama

Osmaniye merkezli 4 ilde polisin silahlı terör örgütü PKK/YPG üyelerine yönelik düzenlediği operasyonda Suriye uyruklu 3 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.A. ve H.M. tutuklandı, A.H. serbest bırakıldı.

DHA18 Ağustos 2022 Perşembe 19:12 - Güncelleme:
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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, YPG/PKK silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri ve eylem yapmak için ülkeye yasa dışı yollardan giriş yaptıkları tespit edilen Suriye uyruklu A.C, A.A., H.M ve A.H.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, Osmaniye, Mersin, Diyarbakır ve Mardin'de saklandığı belirlenen şüphelilerin yakalanması için 15 Ağustos'ta operasyon düzenledi. Şüphelilerin adreslerine eş zamanlı baskın yapan ekipler A.A., H.M. ve A.H.'yi gözaltına aldı. Adresinde bulunamayan A.C.'nin yakalanması için de çalışma başlatıldı. Adreslerde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallere ise el konuldu.

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.A. ve H.M. tutuklandı, A.H. savcılık kararıyla serbest bırakıldı.

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