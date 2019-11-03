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Son dakika... Osmaniye merkezli 5 ilde 'DEAŞ' operasyonu: DEAŞ'ın sözde eğitim kampları sorumlusu yakalandı

İçişleri Bakanlığından, Osmaniye merkezli 5 ilde düzenlenen DEAŞ'a yönelik operasyonda 7 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Gözaltına alınanlardan birinin DEAŞ'ın sözde eğitim kampları sorumlusu olduğu belirlendi.

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İçişleri Bakanlığından, Osmaniye merkezli 5 ilde düzenlenen DEAŞ'a yönelik operasyonda 7 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Gözaltına alınanlardan birinin, yılda bin 500-2 bin yabancı terörist savaşçı yetiştirilen DEAŞ'ın sözde eğitim kampları sorumlusu olduğu belirlendi.

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