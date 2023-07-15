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Osmaniye ve Kahramanmaraş'ta orman yangını! Çok sayıda ekip müdahale ediyor

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ve Osmaniye'nin Sumbas ilçelerinde çıkan orman yangınlarına müdahale ediliyor.

AA15 Temmuz 2023 Cumartesi 13:12 - Güncelleme:
Osmaniye ve Kahramanmaraş'ta orman yangını! Çok sayıda ekip müdahale ediyor
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Alınan bilgiye göre, Erkenez Mahallesi kırsalında orman yangınını görenler durumu yetkililere bildirdi.

Bölgeye 2 uçak, 1 helikopter ile arazözler sevk edildi.

Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

OSMANİYE'DE ORMAN YANGINI

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Gafarlı köyü Diniker Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye 2 söndürme helikopteri, 6 arazöz ve çok sayıda ekip sevk edildi.

Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

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