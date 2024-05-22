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Osmaniye'de aile katliamı! Ablasını ve eniştesini öldürüp, intihar etti

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde ablasını ve ablasının eşini tüfekle öldüren kişi, aynı silahla intihar etti.

AA22 Mayıs 2024 Çarşamba 10:10 - Güncelleme:
Osmaniye'de aile katliamı! Ablasını ve eniştesini öldürüp, intihar etti
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Gafarlı köyündeki müstakil bir evden silah sesleri geldiğini duyanlar durumu jandarmaya bildirdi.

Olay yerine giden ekipler, evin içinde Yusuf (45) ve eşi Şadiye Özerli'nin (41) tüfekle vurulmuş halde cansız bedenlerini buldu. Evin yaklaşık 1 kilometre ilerisinde ise Şadiye Özerli'nin kardeşi Ahmet Cengiz ölmüş halde bulundu.

Ekiplerin yaptığı araştırmada, Ahmet Cengiz'in ablası ve ablasının eşini tüfekle öldürdükten sonra aynı silahla intihar ettiği belirlendi.

Özerli çiftçi ve Cengiz'in cansız bedenleri morga kaldırıldı.

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