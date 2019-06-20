Osmaniye'de DEAŞ operasyonu: 1 tutuklama
Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
- AA
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ adına Suriye'de faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen Suriye uyruklu Usama M'nin ülkeye kaçak yollarla giriş yaparak Osmaniye'ye geldiğini belirledi.
Polis, şüpheliyi kent merkezinde düzenlediği operasyonla gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Usama M, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.