Osmaniye'de dehşet: Eski damadı öldürdü
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde eski damadı tarafından tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti.
- AA
İrfanlı Mahallesi'nde kasaplık yapan İsmet Körpe, iş yerinin önüne motosikletiyle gelen eski damadı M.D. tarafından tüfekle bacaklarından vuruldu.
Yaralanan Körpe, kaldırıldığı Düziçi Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından sevk edildiği Osmaniye Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Olay sonrası motosikletle kaçan M.D. aranıyor.
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