Son Dakika Haberleri 9

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Osmaniye'de el yapımı patlayıcı düzenekleri ele geçirildi

Osmaniye'de, Amanos Dağları kırsalında tespit edilen sığınakta el yapımı patlayıcı düzenekleri ve yaşamsal malzemeler ele geçirildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Osmaniye Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen terörle mücadele harekatı kapsamında örgüt mensuplarınca kullanılan sığınağın tespit edildiği belirtildi.
 
Açıklamada, sığınakta yapılan aramada 3 ayrı noktada tüpe bağlı kablolu el yapımı patlayıcı düzenekleri, patlayıcı yapımında kullanılan muhtelif malzemeler, çeşitli ebatlarda 7 mutfak tüpü, mutfak gereçleri, sağlık ve yaşamsal malzemeler ele geçirildiği bildirildi.
 
Delil niteliği taşıyan malzemelerin inceleneceği ifade edilen açıklamada, jandarma ekiplerince arama tarama faaliyetlerinin sürdürüldüğü kaydedildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Turgut Özal´ın Cumhurbaşkanlığı görevini devralması - Tarihte bugün 9 Kasım 1989

Turgut Özal´ın Cumhurbaşkanlığı görevini devralması - Tarihte bugün 9 Kasım 1989

OECD'den 'antibiyotiklere dirençli bakteri' uyarısı (Türkiye riskli ülkeler arasında)

OECD'den 'antibiyotiklere dirençli bakteri' uyarısı (Türkiye riskli ülkeler arasında)

Saniyeler sonra dehşeti yaşadı

Saniyeler sonra dehşeti yaşadı

Türk futbol tarihinin en büyük cezaları!

Türk futbol tarihinin en büyük cezaları!

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA