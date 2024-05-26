İSTANBUL 23°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Mayıs 2024 Pazar / 19 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2511
  • EURO
    35,0023
  • ALTIN
    2418.47
  • BIST100
    10676.7
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Osmaniye'de feci kaza! 2 ölü, 2 yaralı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

IHA26 Mayıs 2024 Pazar 09:58 - Güncelleme:
Osmaniye'de feci kaza! 2 ölü, 2 yaralı
ABONE OL

Edinilen bilgiye göre, kaza, Kadirli-Osmaniye karayolu üzeri Vayvaylı köyü civarında meydana geldi. Aynı otomobilde seyir halinde olan ve sürücüleri henüz tespit edilemeyen iki otomobil çarpıştı. Otomobillerden biri hurdaya dönerken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada her iki otomobilde bulunan kişiler itfaiyenin yardımıyla sıkıştıkları yerden çıkarıldılar. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde kazaya karışan otomobilde bulunan Mehmet Işıklar ve Serkan Kaya kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, Furkan ve Kevser Gök yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Kadirli Devlet Hastanesine kaldırılıp tedavi altına alınırken, hayatını kaybedenlerin cenazesi yapılan incelemenin ardından Kadirli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.