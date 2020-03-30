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Osmaniye'de korkunç kaza: 3 kişi hayatını kaybetti

OSMANİYE'de, kamyona arkadan çarpıp, altına giren otomobildeki 3 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de ağır yaralandı.

DHA30 Mart 2020 Pazartesi 11:34 - Güncelleme: 30 Mart 2020 Pazartesi 11:34
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Kaza, sabah saatlerinde, E90 yolu Düziçi turnikeleri yakınlarında meydana geldi. Muhammed Talha Çoban (28) yönetimindeki 06 EE 0601 plakalı otomobil, Yarbaşı beldesi yakınlarında, Hasan K.'nin kullandığı 41 E 5523 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada kamyonun altına giren otomobildeki sürücü Muhammed Talha Çoban ile Rahime Aslı Atça ve Beste Sayıner, yaşamını yitirdi; Çağrı Çakmak ve Halil Barış Tunçbilek ise ağır yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık görevlileri, 2 yaralıyı ambulanslarla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. 3 kişinin cansız bedeni ise kaza yerindeki incelemelerin ardından morga götürüldü. Kamyon sürücüsü Hasan K., jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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