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AFAD: Osmaniye'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AA15 Mart 2020 Pazar 13:47 - Güncelleme: 15 Mart 2020 Pazar 14:45
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İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 13.35'te Sumbas ilçesinde 4,1 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin 18,97 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

- "İlk belirlemelere göre herhangi bir sıkıntı yok"

Sumbas Belediye Başkanı Zeki Demiroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremde ilçe merkezi ve köylerde herhangi bir sıkıntı yaşanmadığını söyledi.

Deprem sonrası yaptıkları incelemelerde ilçe merkezi ve bağlı köylerde şu ana kadar herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadığının öğrenildiğini dile getiren Demiroğlu, "Dün de hafif şiddette bir deprem yaşamıştık. Bugünkü daha şiddetli gerçekleşti. Vatandaşlarımız arasında panik gözlemlemedik. Şu an için ilçemizde ilk belirlemelere göre herhangi bir sıkıntı yok." diye konuştu.

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