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Osmaniye'de korkutan deprem

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Depremin ardından taramalar ve ihbarlarda herhangi bir hasar ve yaralanma bilgisi ulaşmamıştır.' dedi.

IHA3 Şubat 2023 Cuma 14:15 - Güncelleme:
Osmaniye'de korkutan deprem
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Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 14.05'te yaşandı.

Düziçi'ndeki 4,6 büyüklüğündeki deprem, 7 kilometre derinlikte meydana geldi.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, AA muhabirine, tüm hemşehrilerine geçmiş olsun diklerini ileterek, "Şu ana kadar herhangi olumsuz bir ihbar almadık. Takip ve taramalarımız devam etmektedir." dedi.

Deprem, çevre il ve ilçelerde de hissedildi.

BAKAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından, "Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde saat 14.05'te meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depremin ardından taramalar ve ihbarlarda herhangi bir hasar ve yaralanma bilgisi ulaşmamıştır. Gerektiği taktirde Valiliğimiz tarafından bilgilendirme yapılacaktır. Hemşehrilerimize geçmiş olsun." mesajını paylaştı.

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