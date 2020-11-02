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  • Osmaniye'de ortalık karıştı! Maske cezası yazmak isteyen polise yumruk attı
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Osmaniye'de ortalık karıştı! Maske cezası yazmak isteyen polise yumruk attı

Osmaniye'de maske cezası yazmak isteyen polise yumruk atan evli çift gözaltına alındı.

IHA02 Kasım 2020 Pazartesi 09:10 - Güncelleme: 02 Kasım 2020 Pazartesi 09:10
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Osmaniye’de bir lokantanın önünde oturan ve maskesi olmayan şahısa, polis ekibi ceza uygulamak isteyince şahıs önce polise yumruk attı, sonra karısı ile birlikte ortalığı birbirine kattı. Karı koca güçlükle sakinleştirilip gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre Osmaniye merkezde bir lokantanın önünde eşiyle birlikte maskesiz şekilde duran ve ismi öğrenilemeyen şahsa polis ekipleri önce maske ve sosyal mesafe uyarısı yaptı ardından da ceza uygulayacaklarını belirtti. Polisin kendisine ceza yazacağını anlayan adam, tartışmaya girdiği polise yumruk attı. O esnada eşi de yumrukla polise saldırdı. İhbar üzerine olay yerine gelen destek polis ekipleri öfkeli karı kocayı güçlükle sakinleştirip, gözaltına alarak işlem yapmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürdü. Polis olay ile ilgili soruşturma başlattı.

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