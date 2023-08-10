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Osmaniye'de tartıştığı polisi pompalı tüfekle vurarak öldürdü

Osmaniye'de yıllık izindeki polis memuru, evinin balkonundan havaya ateş açan bir vatandaşla tartıştı. Tartıştığı şüpheli tarafından av tüfeğiyle vurulan polis memuru hayatını kaybetti.

AA10 Ağustos 2023 Perşembe 16:25 - Güncelleme:
Osmaniye'de tartıştığı polisi pompalı tüfekle vurarak öldürdü
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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trabzon Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Hüseyin Uğurlu (40) yıllık iznini geçirmek için memleketi Osmaniye'ye geldi.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde, komşu balkondan havaya tüfekle ateş eden kişiyle tartışan Uğurlu, şüpheli tarafından av tüfeğiyle omuz kısmından vurularak yaralandı.

Uğurlu, kaldırıldığı özel hastanedeki müdahalenin ardından ambulans helikopterle Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edileceği sırada yaşamını yitirdi.

Şüpheli gözaltına alındı.

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