29°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6991
  • 6,2564
  • 274.73
  • 103235
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Osmaniye'de terör operasyonu

Osmaniye'de terör örütü PKK'ya ait toprağa gömülü vaziyette çok sayıda silah, roketatar mühimmatı, mayın, el bombası ve patlayıcı düzeneği ele geçirildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı timlerince terörle mücadele kapsamında merkeze bağlı Yarpuz köyü Havşu Tepe bölgesinde operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda toprağa gömülü vaziyette, birer M-16 piyade tüfeği, kalaşnikof tüfeği, kanas keskin nişancı tüfeği ve av tüfeği ile 38 RPG-7 roketatar sevk fişeği, 40 RPG-7 mühimmatı, 10 mayın, 8 el bombası, 15 kilogram patlayıcı, 12 patlayıcı düzeneği, 13 telsiz, bir gece görüş dürbünü, 32 elektrikli fünye, bir silah üstü dürbün ile çok sayıda makineli tüfek mühimmatı ile patlayıcı yapımını gösteren belgeler ve yaşam malzemeleri bulundu.

Ele geçirilen malzemelerle ilgili savcılığın talimatı doğrultusunda soruşturma başlatıldı.

TRT World´den Mısır´daki gösterilerin mimarıyla gizli röportaj

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Kulağında görünce hastaneye koştular! Genç kız kabusu yaşadı

Kulağında görünce hastaneye koştular! Genç kız kabusu yaşadı

İflasını açıklamıştı, Türk iş adamı talip oldu

İflasını açıklamıştı, Türk iş adamı talip oldu

Üniversite hastanelerine ek ödeme

Üniversite hastanelerine ek ödeme

Adnan Polat'tan olay sözler: Ali Koç'u kim dolduruyorsa!

Adnan Polat'tan olay sözler: Ali Koç'u kim dolduruyorsa!

Resmen duyurdular: Suriyeli muhalifler birleşme kararı aldı

Resmen duyurdular: Suriyeli muhalifler birleşme kararı aldı

Rumlara sert çıkış: Asla kabul etmeyeceğiz

Rumlara sert çıkış: Asla kabul etmeyeceğiz

Vicdansız sürücü dehşet saçtı! Bebeğiyle bekleyen babaya çarptı ve...

Vicdansız sürücü dehşet saçtı! Bebeğiyle bekleyen babaya çarptı ve...

İETT’de bir kriz daha: Vatandaş çileden çıktı!

İETT’de bir kriz daha: Vatandaş çileden çıktı!
 

POPÜLER HABERLER

Vicdansız sürücü dehşet saçtı! Bebeğiyle bekleyen babaya çarptı ve...

Vicdansız sürücü dehşet saçtı! Bebeğiyle bekleyen babaya çarptı ve...

Arslantepe'de bulundu! Tam 5700 yıllık

Arslantepe'de bulundu! Tam 5700 yıllık

Etnospor'dan nefes kesen görüntüler

Etnospor'dan nefes kesen görüntüler

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA