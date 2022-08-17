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Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 1 zanlı tutuklandı

Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan 6 zanlıdan 1'i tutuklandı.

AA17 Ağustos 2022 Çarşamba 19:39 - Güncelleme:
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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ içerisinde silahlı faaliyet yürüttükleri, ülkeye yasadışı yollarla girerek halka açık alanlarda örgüt adına yapılacak saldırılar için keşif yaptıkları ve örgüte finans ve eleman temin etmeye yönelik hazırlık çalışması içinde oldukları iddia edilen şüphelilerin kaldığı hücre evine operasyon düzenledi.

Operasyonda, 2'si kadın 6 şüpheli gözaltına alındı, evde yapılan aramada çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyale el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

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