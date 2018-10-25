Hakkari ve Osmaniye'de terör örgütü PKK'ya operasyon

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir mezarlığın yakınlarında gömülü silah, roketatar başlığı, el bombası, patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine ve engellenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

Eski Kışla Mahallesi Mezarlığı yakınlarındaki bir bölgede, bölücü terör örgütü mensuplarına ait silah ve mühimmat gömülü olduğu bilgisi üzerine, söz konusu bölgede Terörle Mücadele (TEM) ekipleriyle koordineli arama tarama gerçekleştirildi.

Aramada, 8 roketatar başlığı, 2 roketatar sevk fişeği, 3 el bombası, metal fünye, yaklaşık 100 gram C-4 patlayıcı, 34 lokum TNT patlayıcı, 2 havan mühimmatı, keskin nişancı tüfeği, 2 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, bunlara ait 6 şarjör ve bir miktar fişek ile 2 hücum yeleği ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

OSMANİYE'DE OPERASYON

Osmaniye kırsalında yapılan arama tarama faaliyetleri sırasında terör örgütü PKK'ya ait toprağa gömülü malzemeler ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki özel harekat timlerinin, terör örgütü PKK'ya yönelik arama tarama faaliyetleri sırasında, merkeze bağlı Kırıklı köyü kırsalında toprağa gömülü bidon içerisinde bir akü, 5 litre mazot, 2 pil ve 3,5 metre branda ile yaşamsal malzeme bulundu.

Delil niteliği taşıyan malzemeler, İl Jandarma Komutanlığına getirilirken arama tarama faaliyetlerinin sürdüğü bildirildi.