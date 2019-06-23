Osmaniye'de tır devrildi: 4 bin tavuk telef oldu Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı tavuk yüklü tır, tarlaya devrildi. Kazada tır sürücüsü yaralanırken 4 bin civarında tavuk da telef oldu.