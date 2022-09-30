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Osmaniye'de trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

AA30 Eylül 2022 Cuma 20:53 - Güncelleme:
Osmaniye'de trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı
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Hacı Hüseyin Torun'un (38) idaresindeki 80 FH 202 plakalı otomobil, Yeşildere Mahallesi Ağalar mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Hacı Hüseyin ile otomobilde bulunan, Döndü (33), Ramazan (13), Erhan (11), Gülay (9), Duygu Zeynep (6) ve bebek Ali Can Torun ambulanslarla Düziçi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Ramazan Torun, hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

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