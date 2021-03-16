Osmaniye'de valilik duyurdu! 15 gün yasak getirildi

DHA 16 Mart 2021 Salı 13:31 - Güncelleme: 16 Mart 2021 Salı 13:31

Sağlık Bakanlığı'nca açıklanan koronavirüs haritasından 100 binde 198,89 oranla kırmızı renkle 'çok yüksek riskli' iller arasından yer alan Osmaniye'de valilik tarafından alınan kararla, salgının yayılmasını önlemek amacıyla bir dizi yasak getirildi. Bu kapsamda, genel asayişin korunması amacıyla mülki amirliklerin uygun göreceği sosyal mesafe kuralına uyularak yapılacak etkinlikler hariç olmak üzere, miting, kapalı ve açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, basın açıklaması, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi ve imza kampanyası gibi etkinlikler 15 Mart günü saat 00.01 ile 29 Mart günü saat 23.59'a kadar 15 gün süre ile yasaklandı.