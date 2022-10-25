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Osmaniye'deki orman yangınına karadan müdahale başladı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 2 gün önce çıkan, sarp arazi yapısı nedeniyle havadan söndürme çalışmaları yapılabilen orman yangınına yer ekiplerinin müdahalesi başladı.

AA25 Ekim 2022 Salı 19:41 - Güncelleme:
Osmaniye'deki orman yangınına karadan müdahale başladı
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Düldül Dağı eteğindeki ormanlık alana yıldırım isabet etmesi sonucu 23 Ekim'de başlayan yangınını söndürme çalışmaları sürüyor.

Sarp arazi yapısı nedeniyle karadan ekiplerin ulaşmakta güçlük çektiği yangına, iki gün boyunca havadan müdahale edildi.

Gün boyunca 3 helikopterin katıldığı söndürme çalışmalarına havanın kararması nedeniyle ara verildi.

Yer ekiplerinin ulaştığı yangın bölgesinde karadan müdahaleye başlandı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesi Düldül Dağı eteklerindeki ormanlık alana yıldırım isabet etmesi sonucu 23 Ekim'de yangın çıkmıştı.

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