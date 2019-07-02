Osmaniye’nin Düziçi ilçesi Karagedik köyünde iddiaya göre, 12 Şubat gecesi evlerinin yatak odasında 19 kez bıçaklanarak vahşice öldürülen Mulla (69) ve Hüsnü Ala (67) çiftinin katilleri yapılan tüm çalışmalara rağmen bulunamadı. Mulla ve Hüsnü Ala çiftinin çocukları Halil ve Selver Ala ise üzerinden 5 ay geçmesine rağmen bir türlü bulunamayan katil ya da katillerin ellerini kollarını sallayarak dışarıda gezmelerine isyan ettiler.

“ANNEM VE BABAM DEFALARCA BIÇAKLANMIŞLAR”

Olay günü yaşadıklarını anlatan Mulla ve Hüsnü Ala çiftinin oğlu Halil Ala, “Olay 12 Şubat gecesi oluyor. Biz 13 Şubat sabahı öğreniyoruz. Olay sabahı aradığımızda telefona cevap vermediler. Sonra köyde oturan ablam da arıyor onun da telefonuna cevap vermiyorlar. Daha sonra kapının kilitli olmasından ve arabanın dışarıda olmasından şüpheleniyorlar. Ablam daha sonra eniştemle geliyor. Eniştem balkondan eve tırmanıyor. Evin kapısını açıyorlar. Annem yatağın üzerinde babam ise yatağın kenarında yerde ölmüş bir şekilde buluyorlar. Ben de iş yerinden geldim, koşarak içeriye girdim benim gördüğüm manzara da aynıydı. Defalarca bıçaklanmışlardı. Olay bu şekilde gerçekleşmiş” diye konuştu.

Olayın üzerinden 5 ay geçmesine rağmen katil ya da katillerin bulunamamasından dolayı ailecek tedirgin olduklarını ifade eden Halil Ala, “Olayın üzerinden yaklaşık 5 ay geçti. Henüz bir bilgi elde edilemedi. Tüm güvenlik güçleri bütün incelemeleri yaptıklarını söylüyorlar. Ama şu ana kadar ne kesin bir sonuç ne de görgü tanığı çıkmadı. Köyden ya da babamın hayvan ticareti yaptığı yerlerde eğer ki yaşadığı bir sorun varsa bir şeyler duyan bilen varsa susmasınlar. Olayla ilgili ilerleme kaydedilemediğinden sürekli jandarmayı ve savcılığı ziyaret ediyoruz. Cumhurbaşkanlığına, İçişleri Bakanlığına ve Jandarma Genel Komutanlığına birçok mektup yazdık şikayette bulunduk. Biz 11 kardeşiz ve geniş bir ailemiz var. Ailemiz artık normal hayatını yaşayamıyor ve doğru düzgün uyuyamıyoruz. Bizi en çok üzen ise bu katilin veya katillerin ellerini kollarını sallayarak aramızda gezmesidir. Bizim canımız yandı dilerim başkalarını canı yanmaz” dedi.

İçeriye girdikten sonra anne ve babasının kanlar içinde yattığını belirten Mulla ve Hüsnü Ala çiftinin kız çocukları Selver Ala ise, "Ben annemin ölüm yıl dönümü olduğu için babama kendi evimde Yasin okutacağım izin veriyor musun diye akıl danışmaya gelmiştim. Geldiğimde kapı kilitliydi ama araba evin önündeydi. Aradım aradım cevap vermediler. Tekrardan geldim. Eşim de arkamdan geldi. Ben geldim aradım tekrar baktım telefon evde çalıyor. Kapıda kilitli ben daha da tedirgin oldum. Daha sonra eşim ahırın kapısından eve çıktı kapıyı bana açtı. Bende girdim kimse yoktu ama salondaki çekyatın üzerindeki evraklar karıştırılmıştı. Sonra yatak odasına koştum ne göreyim annem ve babam kanlar içerinde yatıyorlardı dehşet vericiydi çok korkunçtu. Ben orada çıldırdım zaten. Eşim hemen jandarmaya, sağlık ekiplerine haber verdi” ifadelerini kullandı.

Olayı gerçekleştirenlerin yakalanması gerektiğinin altını çizen Selver Ala, “Ama bu böyle olamamalı böyle ört pas edilmemeli, 2 tane can verdik ana baba verdik. Bunu yapanların ortaya çıkması lazım. Devlet büyüklerine sesleniyorum. Allah rızası için olayın aydınlanmasına yardımcı olun. Hepimiz tedirginiz, hepimizin psikolojisi bozuldu, korkuyoruz. En mutlu günlerimiz baba ocağındaydı. Şimdi ise korkudan başka bir şey hissettirmiyor bize, gelemez olduk kapısını açamaz olduk” şeklinde konuştu.