Osmanlı dönemine ait naaşlar yeniden defnedildi

AA 8 Aralık 2021 Çarşamba 20:46 - Güncelleme: 8 Aralık 2021 Çarşamba 20:46

Bölgede Osmanlı döneminde yaşamış Müslümanların naaşları, Nea Propondita Belediyesinin koordinasyonuyla ve Türkiye'nin Selanik Başkonsolosu Efe Ceylan'ın da katılımıyla düzenlenen dini törenle Gargara Belediye Mezarlığı içerisinde tahsis edilen müstakil bir bölüme yeniden defnedildi.

Törende kılınan cenaze namazının ardından naaşlar yeniden defnedilerek, defin bölgesine Türkçe ve Yunanca "Gargara eski Müslüman sakinlerinin defin ve anma alanı" yazısını içeren mermer bir sütun yerleştirildi.

Gargara köyünün okul bahçesine Şubat 2021'de yapılan bir spor salonunun inşaatı sırasında Osmanlı döneminden kalma mezarlık kalıntıları ortaya çıkarılmıştı. Bu gelişme üzerine Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı ile temasa geçmişti. Arazide bulunan 201 naaşın İslami usullere uygun bir şekilde, törenle yeniden defnedilmesi için diplomasi trafiği başlatılarak yerel yetkililer nezdinde de girişimlerde bulunulmuştu.