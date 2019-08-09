Osmanlı olsaydı dünya bu hale gelmezdi

Yazar Alev Alatlı, “Nasihatname” üst başlığıyla 11 ciltte tamamlanacak serinin yeni çıkan ilk iki cildi ve kamuoyunda tartışmalara yol açan sözlerini değerlendirdi. Alatlı, insanlığın yegane sılası olan “Mavi Gezegeni” kaybetmek üzere olduğunu vurgulayarak, “İnsanoğlunun fıtratının saldırgan olduğuna dair malumat, barışçıl olmadığına dair malumattan daha bilimsel değildir. Hal buyken, insanı tanımlamaya çalışırken, ‘şer’ öncelenmek zorunda değildir. ‘Hayr’ da öncelenebilir. Örneğin, bu dünyaya Amerika’nın şedit dünya görüşü değil de Osmanlı’nın adaleti önceleyen muti dünya görüşü hakim olsaydı, gezegen bu hale gelmezdi.” diye konuştu.

‘BEYİN GÖÇÜ’ YANLIŞ KONUMLANMIŞ BİR HAYAL

Katıldığı bir televizyon programında dile getirdiği “Okumuş olsaydık kargadan başka kuş, Shakespeare’den başka yazar tanımayacaktık.” sözlerine de açıklık getiren Alatlı, kültürlerin insanlara en başta okuma yoluyla nakledildiğini vurgulayarak, şöyle konuştu: “Shakespeare bize Hollywood ürünlerinin dayatıldığı gibi dayatılsaydı, Batı’da üretilenin dışında bir gerçekliğe sahip olmayacaktık. Oysa dünyayı tek bir pencereden görmek sakattır.” Türkiye’den ABD veya AB’ye göç etmek veyahut çocuklarını yurt dışında doğurma gayreti içinde olanların kendilerini kandırdıklarını aktaran Alatlı, “Beyin göçü yanlış konumlanmış bir hayaldir. Amerika ve Avrupa’da başarılı olabilmek için dünyanın makus talihiyle uzlaşmış olmanız, yeni dünya düzeninin mazlum halklara reva gördüğü zulümle mutabık olmanız gerekir. Yüreğiniz Aylan bebekleri, Somali açlarını, gelir dağılımı bozukluklarını kaldırıyorsa, buyurun. Şiddete, işkenceye, gasba bigane kalabiliyorsanız, buyurun, kim tutar ki sizi.” değerlendirmesinde bulundu.