İSTANBUL 19°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Ekim 2025 Salı / 15 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,7029
  • EURO
    48,6833
  • ALTIN
    5309.93
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Osmanlı torunundan CHP'li belediyeye sert tepki: Bunların cibilliyeti hiç değişmez
Güncel

Osmanlı torunundan CHP'li belediyeye sert tepki: Bunların cibilliyeti hiç değişmez

2. Abdülhamid'in torunu Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu, CHP'li Bilecik Belediyesi'nin Kayı Bayrağı ve Osmanlı Arması'nı kaldırmasına sert tepki gösterdi.

İHA7 Ekim 2025 Salı 11:57 - Güncelleme:
Osmanlı torunundan CHP'li belediyeye sert tepki: Bunların cibilliyeti hiç değişmez
ABONE OL

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı geçtiğimiz ay Atatürk Bulvarı üzerinde yer alan Tugay Komutanlığı önündeki dikey bahçede yürütülen çalışmaları yerinde incelememiş. Bu çalışmalar kapsamında peyzaj, 'Kayı Bayrağı', 'Osmanlı Arması'na ve Şeyh Edebali'nin sözü olan "İnsanı Yaşat ki İnsan Yaşasın" sözlerini yerinden sökülmüştü. Alanda tamamlanan bakım, onarım ve boya işlerinin ardından 'Kayı Bayrağı', 'Osmanlı Arması'na ve Şeyh Edebali'nin sözü olan "İnsanı Yaşat ki İnsan Yaşasın" sözlerini yerlerine asılmaz bu olay tepkilere neden oldu.

" OSMANLI'YA, ECDADA VE ŞANLI MAZİMİZE SALDIRMAK ONLARIN ASIRLARDIR SÜREGELEN MESLEĞİDİR"

Bu tepkilerin en büyüğünü 2. Abdülhamid'in dördüncü kuşak torunu Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu'dan geldi. Osmanoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ata yurdu Bilecik'te kökü dışarıda, çürümüş zihniyetin kalıntıları yine azıtmış. Bunların cibilliyeti hiç değişmez: Daima milleti özünden, tarihinden ve imanından koparmaya çalışırlar. Osmanlı'ya, ecdada ve şanlı mazimize saldırmak onların asırlardır süregelen mesleğidir. Lakin bilsinler ki biz, bu ihanet şebekesine karşı daima tetikte olacağız. Onlarla mücadelemiz kıyamete kadar sürecek. Ne kadar uğraşırsanız uğraşın, bu milleti kökünden koparmaya asla muvaffak olamayacaksınız" dedi.

ÖNERİLEN VİDEO

Su kesintileri vatandaşı bezdirdi: Rezil durumdayız

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.