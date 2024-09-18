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Güncel

Osmanlı'dan kalma tüneller gün yüzüne çıkarılacak

Kapadokya bölgesinin önemli destinasyonları arasında yer alan Ürgüp ilçesinde 2017 yılında yapılan bir kazı çalışması sonucu ortaya çıkan tüneller gün yüzüne çıkartılacak.

IHA18 Eylül 2024 Çarşamba 13:59 - Güncelleme:
Osmanlı'dan kalma tüneller gün yüzüne çıkarılacak
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Kapadokya bölgesinin önemli destinasyonları arasında yer alan Ürgüp ilçesinde 2017 yılında yapılan bir kazı çalışması sonucu ortaya çıkan tüneller gün yüzüne çıkartılacak.

Ürgüp ilçesinin büyük bir bölümünün altından geçen ve yaklaşık 450 metre uzunluğunda olduğu tahmin edilen tünellerin tekrar temizlenerek turizme kazandırılması hedefleniyor. Tünellerde inceleme yapan Ürgüp Belediye Başkanı Ali Ertuğrul Bul, İhlas Haber Ajansına yaptığı açıklamada, tünellerin 2017 yılında belediye tarafından yapılan bir çalışma sırasında meydana gelen göçük sonrası ortaya çıktığını söyledi.

Bul, "Büyüklerimizden edindiğimiz bilgiye göre, özellikle Ürgüp'ün su ihtiyacını karşılamak üzere Osmanlı döneminde yapıldığı söylenen üç tane tünel var. Bu tünellerin Üç Güzeller mevkiinin altından Ürgüp'e geldiği rivayet edilirdi. Eski Ürgüplüler tarafından uzun zamandır bu tünellerin varlığı anlatılırdı. Hatta nerelerden geçtiği de söylenirdi. Zaman zaman Ürgüp'ün içinde ufak tefek göçükler oldu. Bu göçüklerde bu tünelin varlığı da iyice ortaya çıkmıştı. Biz bunu hiç böyle belgeleyememiş ve fotoğraflarını görmemiştik, bu durum hep rivayet olarak kalıyordu. Özetle kemerli olan ve şu an içine bulunduğumuz kemerli olan kısmı, mağara grubu ve bilim adamları ile birlikte keşfedelim ve tekrar ortaya çıkaralım istedik" dedi.

"2017 yılında bulundu"

Başkan Bul, tünellerin varlığının 2017 yılında ortaya çıktığını belirterek, "Ürgüp'te turizmin artmasına katkı sağlamak için çalışır hale getirelim istiyoruz. Bu doğrultuda planlama yaptık. 2017 yılında bizim şimdi aşağı indiğimiz Dereler Mahallesi'nde bulunan çeşmemizin hemen yanında göçük olmuştu. O dönemde bu göçüğün altında bir oda olduğunu görmüştük ama kısmet bugüneymiş" şeklinde konuştu.

Belediye Başkanı Ali Ertuğrul Bul, yapılacak çalışmalardan sonra tünelin turizme kazandırılacağını da söyledi.

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